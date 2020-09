Wirft man einen genaueren Blick auf die digitalen Kommunikationskanäle des FC Bayern München und analysiert die hierüber potenziell erzielten Reichweiten für den Sponsor Telekom, kann man sich ein Bild des digitalen Potenzials der Zusammenarbeit von BVB und 1&1 machen. Auch wenn sich auf den Kanälen des FCB keine direkten Telekom-Posts finden, so ist das Telekom-Logo, etwa über die Trikotpräsenz, in gut jedem dritten Post des FC Bayern München sichtbar. Bei gegenwärtig mehr als 80 Millionen Followern erzielt die Telekom digital so mehr als zehn Milliarden Kontakte in einer normalen Saison.