Zwar sind deutsche Verbraucher lange nicht so enthusiastisch wie einige asiatische Staaten, aber europaweit zeigen die Daten, dass 5G in Deutschland positiver wahrgenommen wird als in anderen europäischen Ländern. Zwei von zehn deutschen Verbrauchern sind bereit, künftig mehr für die Technologie zu bezahlen. Nirgendwo in Europa ist dieser Anteil so hoch. In Großbritannien liegt er bei 14 Prozent, in Frankreich bei acht.