In unserer aktuellen Studie „First in line: Early technology adopters around the globe“ haben wir diese Unterschiede in insgesamt 25 Märkten weltweit untersucht und in Zahlen erfassbar gemacht. So geben im Schnitt 18 Prozent der Verbraucher in den untersuchten Märkten an, Early-Tech-Adopter zu sein. Das heißt: Sie sind nach eigener Aussage stets über neue technische Geräte und Services informiert und kaufen sie zur Markteinführung. Oder sie gehören zumindest zu den ersten, die sie kurz nach der Markteinführung kaufen.