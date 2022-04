Die bestehende Diskussion um die Leistungsfähigkeit aktueller VR-Lösungen sei hier einmal ausgeblendet. Die Zielgruppe steht digitalen, intelligenten Angeboten wie Kryptowährungen offen gegenüber und sieht in der digitalen Währung die Zukunft von Online-Finanztransaktionen. Für Online-Angebote und Produkte, die ihren Alltag einfacher machen, Zeit sparen und Komfort bringen, ist diese Zielgruppe gerne bereit, mehr Geld auszugeben und plant in den nächsten zwölf Monaten, etwa in intelligente Überwachungssysteme, Unterhaltungselektronik, Lautsprecher oder Küchengeräte zu investieren. Die Präferenz liegt demnach bei intelligenten Geräten und digitalen Angeboten, die das Leben erleichtern. Hier, neben Gamification und Play-to-Earn-Angeboten, bietet sich ein Anknüpfungspunkt für Marken an die breitere Masse der Verbraucher. Noch steht das Metaverse in der Anfangsphase, doch sind einige große Firmen – etwa Gucci, Disney, BMW und das Auktionshaus Sotheby's – als „First Mover“ mit dabei und sammeln jetzt schon wertvolle Erfahrung in der Präsentation der Marken im virtuellen Raum und den damit verbundenen Möglichkeiten der Kundengewinnung und -entwicklung.