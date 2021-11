In Asien sind Gaming-Influencer besonders beliebt: Ein Fünftel der Bevölkerung in China und Indonesien (jeweils 20 Prozent) folgen Gaming und E-Sport-Influencern, die höchste Zahl weltweit. Auch in Indien (17 Prozent), Hongkong (14 Prozent) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (13 Prozent) stehen Gaming-Content und Influencer bei den Fans hoch im Kurs. In Westeuropa hingegen scheinen Gaming-Influencer nicht die gleiche Anziehungskraft auszuüben. In Deutschland sind nur fünf Prozent der Bevölkerung an Gaming-Influencern interessiert, noch weniger sind es in Schweden und Großbritannien (jeweils vier Prozent), am wenigsten verbreitet scheinen Gaming-Influencer in Dänemark zu sein, hier folgen nur knapp drei Prozent der Gesamtbevölkerung einem Gaming-Influencer.