Im internationalen Ländervergleich scheinen deutsche Verbraucher Video-Streaming-Abonnements am häufigsten abzulehnen: Nahezu die Hälfte der Deutschen besitzt kein Abonnement und hat auch nicht vor, in den nächsten zwölf Monaten eins abzuschließen, womit Deutschland den höchsten Anteil an Streaming-Abo-„Verweigerern“ unter allen untersuchten Märkten aufweist. Nur etwa einer von drei Verbrauchern in Deutschland hat vor, seine Streaming-Abonnements in den nächsten Monaten beizubehalten. Im Musik-Sektor sind Streaming-Abos hierzulande noch weniger verbreitet: Die Mehrheit der Deutschen hat momentan kein Musik-Streaming-Abonnement und hat auch nicht vor, eines abzuschließen. Auch hier ist der Anteil der höchste im Ländervergleich, doch Verbraucher in Singapur, Hongkong und Frankreich zeigen eine ähnliche Einstellung gegenüber Musik-Streaming-Abonnements.