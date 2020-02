Bleibt es bei der Übernahme Unitymedias durch Vodafone, dominieren den deutschen Telekommunikationsmarkt inzwischen also zwei Unternehmen gleichermaßen: Telekom und Vodafone.



Vodafone hat selbst die größte Chance, von der Markenauflösung Unitymedias zu profitieren: Denn diejenigen, die sich in den vergangenen zwölf Monaten konkret für Unitymedia entschieden hätten (aber das ja jetzt nicht mehr können), ziehen am ehesten Vodafone als Telekommunikationsdienstleister in Betracht – vor der Telekom und 1&1.