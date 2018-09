Brian Acton Ausstieg bei Facebook kostete WhatsApp-Gründer 850 Millionen Dollar

Facebook hatte WhatsApp 2014 für am Ende rund 22 Milliarden Dollar gekauft. Die beiden Gründer Acton und Jan Koum wurden dabei zu mehrfachen Milliardären – ein Teil des Kaufpreises in Facebook-Aktien sollte an sie aber erst vier Jahre nach der Übernahme fließen. Koum blieb lange genug dafür und ging erst in diesem Jahr.