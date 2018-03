Brian Acton: Whatsapp-Mitgründer investiert jetzt in Signal

Gemeinsam wollen sie den Messengerdienst weiterentwickeln, legen großen Wert auf Verschlüsselung und Datensicherheit. Acton zahlt dafür 50 Millionen Dollar in die gemeinnützige Stiftung ein. „Wir wollen eine nachhaltige Technologie schaffen, die die Nutzer respektiert und nicht darauf angewiesen ist, ihre persönlichen Daten wie eine Ware zu verkaufen“, schrieb der Ex-Yahoo-Manager am Donnerstag in einem Blogeintrag.