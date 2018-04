Brief an Aktionäre: Google-Gründer Sergey Brin ist besorgt über Entwicklung künstlicher Intelligenz

San FranciscoJedes Jahr verschicken die Google-Verantwortlichen einen eigenwilligen Brief an die Aktionäre, in dem sie über die Entwicklung und die Aussichten des Unternehmens berichten. Das diesjährige Schreiben, das mitten in der hitzigen Debatte über die Rolle der Technologie in der Gesellschaft eintrifft, hatte eine entschieden düstere Note.