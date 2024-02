Brighter AI: An diesem Berliner KI-Start-up soll Apple interessiert sein

Die Firmen schließen in der Regel Lizenzverträge über mehrere Jahre ab und bezahlen für ein bestimmtes Volumen an Fotos oder Videos, die sie in diesem Zeitraum bearbeitet bekommen. Wie hoch der Umsatz von Brighter AI ist, das möchte Gründer Gläser nicht sagen. Nur so viel: Profitabel sei das Unternehmen nicht – es strebe vielmehr eine neue Wachstumsphase an, die sich durch Wagniskapital finanzieren lassen soll. Die zuletzt veröffentlichen Zahlen stammen aus 2021, die einen Jahresfehlbetrag von 2,1 Millionen Euro ausweisen.