Bundeskartellamt: Ippen-Gruppe darf „FR“ und „FNP“ übernehmen

Bonn/FrankfurtDas Bundeskartellamt hat der Übernahme der Tageszeitungen „Frankfurter Rundschau“ (FR) und „Frankfurter Neue Presse“ (FNP) durch die Ippen-Verlagsgruppe zugestimmt. Die Behörde sieht darin sogar Verbesserungen für Zeitungsleser in Frankfurt, wie sie am Montag in Bonn mitteilte.