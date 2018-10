Cambridge Analytica Europaparlament erhöht wegen des Datenskandals Druck auf Facebook

StraßburgWegen des Facebook-Datenskandals um Cambridge Analytica macht das Europaparlament Druck auf das soziale Netzwerk. Die Parlamentarier verabschiedeten am Donnerstag in Straßburg eine Resolution, in der sie das US-Unternehmen unter anderem dazu drängen, eine vollständige Untersuchung des Datenschutzes bei Facebook durch EU-Institutionen zuzulassen. Außerdem müssten Wahlen besser vor Manipulation in sozialen Netzen geschützt werden. Regeln, die in der realen Welt gelten, sollten auch im Netz angewendet werden.