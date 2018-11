Camping-Reiseportal Warum ADAC-Campingwelt dem Portal Pincamp weichen muss

Pincamp spielt durch Zufall mit der Namensähnlichkeit zu Pinterest oder war das Vorsatz?

Grundidee war die Nadel, also der Pin, die man in eine Landkarte steckt. Wir haben uns gefragt, was die Aufgabe des Portals sei. Und das ist, für eine sehr individuelle Nutzungssituation die besten Ergebnisse herauszufinden. Es gibt ganz unterschiedliche Camper mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Und wenn wir eines richtig machen wollen, dann ist zum ersten zu verstehen, was der Camper will und zweitens ihm darauf das richtige Angebot zu machen und drittens ihm zu sagen, warum dieses zu ihm passt. Wir haben hunderte Namen durchdekliniert und sie müssen am Ende einen suchen, der möglichst in jeder Sprache sofort funktioniert, der in der Marke und der Domain frei ist.