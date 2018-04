Careship Deutsches Start-up will Pflegekräfte vermitteln

von Johannes Steger 05. April 2018 , aktualisiert 05. April 2018, 09:59 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Was bei Putzhilfen funktioniert, will Careship in der Altenpflege schaffen. Davon hat die Online-Plattform bereits namhafte Investoren überzeugt.