CEO tritt zurück: Starinvestor Icahn setzt sich durch – Xerox-Verkauf an Fujifilm kommt auf den Prüfstand

Durch den Verkauf würde Xerox mit einem Marktwert von 8,2 Milliarden Dollar zunächst mit einem Joint Venture fusionieren, das das Unternehmen gemeinsam mit Fujifilm in Asien betreibt. Die in Tokio ansässige Fujifilm würde letztendlich 50,1 Prozent des zusammengeschlossenen Unternehmens besitzen, was das Joint Venture auf alle Aktivitäten von Xerox ausdehnen würde.