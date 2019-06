Chefdesigner Ende einer i-poche: Jony Ive verlässt Apple

Auch wenn er das wohlweislich selten nutzte, hatte Ive dafür zumindest reichlich Gelegenheit. Wenn Jobs in der Konzernzentrale in Cupertino war und nicht gerade bei seinem Zweitjob beim Trickfilm-Pionier Pixar in Emeryville, hielt er sich meist im Designstudio von Ive auf, ging mit ihm über Entwürfe und danach zum gemeinsamen Mittagessen. Jobs schätzte an seinem Sparringspartner, dass dieser sich nicht in den Vordergrund spielte. Obwohl Ive, wie er Freunden anvertraute, zuweilen darunter litt, dass alle Erfolge dem Genie von Jobs zugeschrieben wurden.



Denn das Apple vom Bankrott-Kandidaten zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg, ist nicht nur das Werk von Jobs, sondern auch von Ive. Gemeinsam krempelte das Duo Apple nicht nur optisch um, sondern gab der Marke wieder das Besondere zurück, startete die „iEpoche“. Zunächst im Mai 1998 mit dem iMac, dem Ive farbenfroh schimmernde Gehäuse verpasste, die einen Blick in das Innenleben gestatteten. Ein freundlich und verspielt wirkendes Gerät, das die Angst vor dem Computer nehmen sollte und das auch erreichte. Ganz anders als die vorwiegend fürs Büro konzipierte Konkurrenz in grauem oder weißem Einheitsbrei.