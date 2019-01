China-Experte Weidenfeld „Immer mehr Anzeichen, dass Huawei ernstes Risiko darstellt“

In Deutschland besteht die Sondersituation, dass bereits alle drei großen Mobilfunkbetreiber Komponenten von Huawei in ihren Netzen eingebaut haben. Auch Newcomer United Internet will ein neues, viertes Mobilfunknetz mit Technologien des ebenfalls in China ansässigen Huawei-Konkurrenten ZTE aufbauen. Wäre es nicht sinnvoll, dass zumindest ein Mobilfunkbetreiber in Deutschland ganz auf Komponenten aus China verzichtet?

Das wäre sicherlich eine schöne Rückfalloption. Aber ist es realistisch, dass ein Telekom-Anbieter solch eine Entscheidung trifft? Der Betreiber hätte ja einige ökonomische Nachteile, weil er sein Netz deutlich teurer aufbauen müsste. Es sei denn, der Staat würde diesen Wettbewerbsnachteil durch Subventionen oder andere Zahlungen ausgleichen, was derzeit allerdings weder eine wünschenswerte noch eine realistische Option darstellt.



Könnte solch ein Anbieter nicht mit der Auszeichnung „besonders sicher und vertrauenswürdig“ mehr Kunden gewinnen?

Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Wenn ich mir die stetig steigenden Verkaufszahlen von Huawei-Smartphones in Deutschland anschaue, dann gibt es eine notwendige Sicherheitsbesorgnis bei den Endkonsumenten derzeit noch nicht. Deshalb ist es auch so wichtig, über dieses Thema eine breitere gesellschaftliche Debatte zu führen. Das findet derzeit aber noch nicht statt. Ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass ein besonders sicheres Netz mehr Kunden anlockt. Mit Selbstregulierung würde die Telekom-Branche der Politik im Übrigen auch die Verantwortung abnehmen, eine Entscheidung zu der Frage zu treffen, wie groß das Risiko denn nun eigentlich ist, das von China ausgeht.