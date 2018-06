Die Rückkehr an den Aktienmarkt nach der Einigung mit den USA im Streit um ein Lieferverbot kommt dem angeschlagenen chinesischen Technologiekonzern ZTE teuer zu stehen. Die in Hongkong notierten Papiere brachen am Mittwoch um 41 Prozent ein, in Shenzhen betrug das Minus zehn Prozent. Insgesamt verlor der weltweit viertgrößte Netzwerkbauer, dessen Aktien zwei Monate nicht gehandelt wurden, rund drei Milliarden Dollar an Wert. Anleger sind sich immer noch unsicher, ob ZTE eine Zukunft hat. Zwar hat sich der Konzern mit der US-Regierung unter zahlreichen Auflagen auf ein Stopp des Lieferverbots verständigt, noch aber seine Operationen in den USA nicht wieder aufgenommen. "Zwar ist der Alptraum für ZTE vorbei, aber nun muss das Unternehmen mit vielen Veränderungen klarkommen", schrieben die Analysten von Jefferies.