Xiaomi macht Abstriche beim Börsengang

Die geringeren Erwartungen der weltweiten Nummer vier führen die Insider darauf zurück, dass Xiaomi das Aktienmarktdebüt in Hongkong zeitlich von der Ausgabe chinesischer Hinterlegungspapiere (CDRs) nach dem Vorbild der US-amerikanischen ADRs trennen will. „Wir notieren erst in Hongkong“, kündigte Xiaomi an, ohne Details zur Bewertung zu geben. Noch in der laufenden Woche werden die Details erwartet.