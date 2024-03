Chinesische Technologie Augen auf: Die TikTok-Gefahr geht uns auch in Deutschland an

Seit zwei Jahren verhandelt TikTok mit dem Komitee für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten, wie sichergestellt werden kann, dass der Code nicht unbemerkt verändert werden kann. Das soll der Gefahr vorbeugen, dass TikTok plötzlich bevorzugt chinesische Propaganda-Botschaften etwa zu den US-Wahlen oder zu Taiwan priorisiert an das amerikanische Publikum ausspielen könnte. Wie die „New York Times“ berichtete, werden die Algorithmen von Software-Ingenieuren entwickelt, die direkt für Bytedance in Laboren in Peking, Singapur und dem kalifornischen Mountainview arbeiten.