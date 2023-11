Chinesischer Konzern Chipprobleme: Alibabas Sesam öffnet sich nicht mehr

Alibaba, so ist in der Branche zu hören, hat bereits jetzt Schwierigkeiten, mit den knappen Chips zu wirtschaften. Der Mangel an Nvidia-Chips führt zu internen Spannungen, da verschiedene Abteilungen um Rechenleistung konkurrieren. An eine Abspaltung des Cloud-Geschäfts sei so nicht zu denken, da der gesamte Konzern in der Lage sein muss, die Rechenpower zu nutzen. Andere chinesische Tech-Konzerne hätten sich mit größeren Kapazitäten an Nvidia-Chips eingedeckt als Alibaba, was sie nun in eine bessere Position bringt.