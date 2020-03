Chinesischer Technologiekonzern Arbeitsgericht verurteilt Huawei wegen Datenschutzverstoß

Während des Prozesses hatte Huawei Deutschland eingeräumt, dass sie die Daten ihrer Mitarbeiter auch zur Muttergesellschaft in China und zu einer Schwestergesellschaft in Malaysia transferiere. Die beiden Staaten stuft die EU als unsichere Drittländer ein. Dort hat auf die Daten nach Ansicht des Klägers „eine nicht definierte Anzahl von Mitarbeitern Zugriff“. Huawei verteidigt den Datenexport, er entspreche den EU-Vorgaben. Der ehemalige Huawei-Manager will - sobald die schriftliche Begründung des Urteils vorliegt - auch Beschwerde beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen einreichen.