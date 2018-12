Chinesischer Technologiekonzern Was Huawei so wichtig macht – und so umstritten

Bisher gibt es keine bekannten Fälle, in denen Spionagemodule in der Hard- und Software von Huawei gefunden worden wären. Allen voran die Netzbetreiber, die auf Technik der Chinesen in ihren Netzen setzen, beziehungsweise Huaweis Handys verkaufen, versichern, jedes Gerät intensiv auf mögliche Schwachstellen zu untersuchen. Vor der Zulassung zum Betrieb in den Netzen laufen die Systeme für Basisstationen, Vermittlung oder Abrechnung teils wochenlang in speziellen Labors, in denen das Verhalten der Maschinen und jede Form der Datenübertragungen genau analysiert werden. In keinem einzigen Fall sei dabei irgendetwas Verdächtiges aufgefallen, betonen IT-Spezialisten aller Netzbetreiber .