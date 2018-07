Chinesischer Technologiekonzern: US-Handelsministerium genehmigt ZTE Maßnahmen zur Netzwerkpflege

New YorkDer angeschlagene chinesische Technologiekonzern ZTE darf dringend benötigte Geschäfte zur Aufrechterhaltung bestehender Netze und Geräte in den USA tätigen. Die Genehmigung gelte vorerst bis zum 1. August, geht aus einer Entscheidung des Handelsministeriums hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (Ortszeit) einsehen konnte. Weder das Unternehmen noch das Ministerium wollten sich dazu auf Nachfrage äußern.