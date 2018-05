Chip-Entwickler: Dialog setzt auf mehr Apple-Aufträge

BerlinDer schwäbisch-britische Halbleiter-Entwickler Dialog Semiconductor setzt auch in den nächsten Jahren auf Apple als Großkunden - trotz aller Spekulationen über den Einstieg des iPhone-Herstellers in eine eigene Chip-Produktion. „Wir wurden jetzt mit weiteren Designs für Chips beauftragt, die 2019 ausgeliefert werden“, sagte Konzernchef Jalal Bagherli der Wirtschaftszeitung „Euro am Sonntag“ laut Vorabbericht vom Samstag.