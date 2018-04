Chip-Hersteller: STMicro rechnet mit anziehender Smartphone-Nachfrage

Im Vergleich zum Schlussquartal 2017 ging der Umsatz von STMicro in den ersten drei Monaten wegen des schwächeren Smartphone-Geschäfts zurück. Im Jahresvergleich zog der Netto-Umsatz dagegen um 22 Prozent auf 2,23 Milliarden Dollar an. Der französisch-italienische Konzern stellt unter anderem Sensoren her, die Analysten zufolge im iPhone X verbaut sind. Die in Genf ansässige Gruppe macht selbst keine Angaben zu Kunden.