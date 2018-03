Chipanlagenbauer: Aixtron nach fünf Verlustjahren mit Gewinn

Düsseldorf

Nach fünf verlustreichen Jahren hat der Chipanlagenbauer Aixtron die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Die sich füllenden Auftragsbücher stimmen Aixtron-Vorstand Felix Grawert zuversichtlich, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen wird: „Wir liefern Anlagen in verschiedene Endmärkte mit attraktivem Wachstumspotenzial und erwarten für das Jahr 2018 auch im operativen Geschäft wieder deutlich profitabel zu sein“, erklärte er bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag.