Chipfertigung Microsoft präsentiert den KI-Superchip – doch der könnte bald veraltet sein

Microsoft auf seiner Entwicklerkonferenz an diesem Mittwoch eine mittelgroße Bombe gezündet, deren Wirkung viele Beobachter noch gar nicht so richtig erkannt haben: Demnach will der Softwaregigant aus Redmond im US-Bundesstaat Washington vom kommenden Jahr an eigene Chips für künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. An dem KI-Chip namens „Maia 100 Accelerator“ haben die Microsoft-Experten seit 2019 geheim gearbeitet. Zudem hat der Konzern mit Azure Cobalt einen zweiten Prozessor für herkömmliche Computeraufgaben im Rechenzentrum vorgestellt.