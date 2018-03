Chipgigant: Broadcom will Dienstsitz in die USA verlegen

WashingtonDer in Singapur ansässige Chipkonzern Broadcom will Insidern zufolge seinen Firmensitz bis Mitte Mai wieder in die USA verlegen. Damit könnte Broadcom wegen der geplanten Übernahme des US-Rivalen Qualcomm Bedenken der USA bezüglich der nationalen Sicherheit ausräumen. Die Aktionäre des Konzerns sollen bis zum 6. Mai über die Verlegung abstimmen, sagte eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen am Freitag. Nach der Bestätigung des Beschlusses durch einen Richter könnte der Schritt zügig vollzogen werden.