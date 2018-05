Chiphersteller: Infineon baut für 1,6 Milliarden Chipfabrik in Österreich

WienDer Halbleiterhersteller Infineon erweitert seinen Standort im österreichischen Villach und baut dort für 1,6 Milliarden Euro eine neue Chipfabrik. Neben der bestehenden Fertigung werde ein vollautomatisiertes Werk für die Produktion auf 300-Millimeter-Dünnwafern hochgezogen, wie das bayerische Unternehmen am Freitag in Wien ankündigte. 400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Bau der Chipfabrik soll in der ersten Jahreshälfte 2019 starten, die Fertigung von Leistungshalbleitern 2021.