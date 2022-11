Chiphersteller Infineon baut neues Werk in Dresden und schraubt Ziele höher

Infineon baut für fünf Milliarden Euro ein neues Werk in Dresden. Die 300-Millimeter-Fertigungskapazitäten für Analog- und Mixed-Signal-Chips sowie bei Leistungshalbleitern sollten damit ausgeweitet werden, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Es handle sich um die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Damit könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Der Aufsichtsrat habe dem Ausbau der Produktion zugestimmt. „Geplanter Fertigungsstandort ist Dresden, vorbehaltlich angemessener öffentlicher Förderung“, hieß es in der Mitteilung. Die Fabrik könne im Herbst 2026 in Betrieb gehen.