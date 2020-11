Chiphersteller Infineon zurück in der Gewinnzone

Im Vorquartal war er kurzfristig in die roten Zahlen gerutscht, was neben Belastungen durch die Coronakrise allerdings auch an hohen Kosten für die Übernahme von US-Konkurrent Cypress gelegen hatte. Beides hat aber Spuren hinterlassen: Im gesamten Geschäftsjahr, das am 30. September endete, sackte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 368 Millionen Euro ab.