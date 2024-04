Chiphersteller Kann Intel zu alter Stärke zurückfinden?

Die richtig großen Margen liegen jedoch derzeit in den KI-Beschleunigern für Rechenzentren. Dort will Intel nun mit seinem Gaudi-3-Beschleuniger endlich punkten. Tatsächlich soll dieser schneller als die begehrten Hopper-Chips von Nvidia sein. Das Problem ist jedoch, dass Nvidia derzeit schon die nächste Generation namens Blackwell für den Marktstart vorbereitet, die wiederum Konkurrenten wie Intel und AMD beim Tempo weit abhängen wird. Intel und AMD können hier erstmal nur über den Preis konkurrieren. „Wir erwarten mit Gaudi 3 einen beschleunigten Umsatz von über 500 Millionen in der zweiten Hälfte des Jahres, mit einer zunehmenden Dynamik in 2025“, so Gelsinger. Früher, so merkte Analyst Ben Reitzes von Melius Research an, hätte Gelsinger jedoch „von Milliarden in der Pipeline“ gesprochen.