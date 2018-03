Chiphersteller: Qualcomm kommt bei NXP-Übernahme voran

PekingDie US-Chipfirma Qualcomm macht Fortschritte bei der Übernahme des niederländischen Rivalen NXP Semiconductors. NXP veräußerte seine 40-prozentige Beteiligung an einem chinesischen Chipdesign-Joint-Venture für 127 Millionen Dollar an Advanced Semiconductor Engineering, wie aus einer Börsenmitteilung hervorging. Der Verkauf könnte nach Einschätzung von Experten die Wettbewerbsbedenken der chinesischen Regulierer verringern, die wegen der Präsenz von NXP in der Volksrepublik besorgt sind.