Chiphersteller : Volle Auftragsbücher – Infineon muss viele Kunden vertrösten

Infineon ginge es noch besser, wenn der Dax-Konzern nur genügend fertigen könnte. Doch auch so legte Ploss ordentliche Zahlen vor. So ist der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum 2017 um vier Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Die operative Marge kletterte leicht auf 17,1 Prozent.