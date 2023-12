Chipindustrie Süss Microtec: Es geht wieder was

Süss Microtec gehört zu den Pionieren der Halbleiter-Branche. Benannt ist es nach Karl Süss, der 1949 zunächst als Handelsvertreter in Bayern den Vertrieb für Mikroskope, Kameras und Laborausrüstungen der Ernst Leitz GmbH übernahm, aus der später die Leica-Gruppe hervorging. Ein Auftrag von Siemens legte 1963 das Fundament für die spätere Ausrichtung des Unternehmens und ebnete den Weg in die Halbleiterbranche. Süss entwickelte den Prototypen für den ersten Mask-Aligner mit der Bezeichnung MJB3. 1975 folgte der erste Mask-Aligner für die Massenproduktion. 1999 ging das Unternehmen an die Börse, gründete in den folgenden Jahren Geschäftsstellen in Südkorea und Singapur und eine Produktionsstätte in Taiwan. Das Hauptwerk in Deutschland steht seit 2010 im baden-württembergischen Sternenfels nordöstlich von Pforzheim. Es gilt als Kompetenzzentrum für die Nassverarbeitungstechnologie. Mit dieser wird das Material auf dem Wafer unter Reaktion mit einem flüssigen Ätzstoff aufgebracht.