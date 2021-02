Chipindustrie Stoppt den Ausverkauf!

Ja, Chips entstehen in einer global vernetzten Ökonomie; diese infrage zu stellen, darf nicht im Sinne Europas sein. Tatsache ist aber auch: Chips werden für die Wirtschaft so wichtig wie Wasser für uns. In einer digitalisierten Welt wird sich kein Haushaltsgerät ohne Platinen bedienen lassen, kein Auto ohne sie fahren. Würde ein europäischer Politiker auf die Idee kommen, die Trinkwasserversorgung in Deutschland von China verwalten zu lassen?