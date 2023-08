Chipkonzern statt Fusions-Start-up TSMC kommt, Marvel Fusion geht: Die Cover-My-Ass-Milliarden

So wenig beide Entscheidungen auf den ersten Blick miteinander zu tun haben, so steckt hinter ihnen doch ein ähnliches Muster: Für prestigeträchtige Ansiedlungen von Großkonzernen fließt viel Geld, kleinere Unternehmen und Start-ups dagegen müssen schon um kleine Beträge lange feilschen. So verfügt der High-Tech-Gründerfonds, das zentrale Vehikel des Bundes für die Finanzierung forschungsgetriebener Start-ups, insgesamt über 400 Millionen Euro an Risikokapital. Allein für die Ansiedlung der Intel-Chipfabrik in Magdeburg fließen hingegen rund zehn Milliarden Euro an staatlichen Fördermitteln, bei TSMC in Dresden sollen es nun weitere fünf Milliarden sein.



Politisch ist es durchaus rational, das Geld auf diese Weise zu verteilen. Schließlich ist die Gefahr des Scheiterns bei solchen Ansiedlungen deutlich geringer. Wenn sich ein Weltkonzern aus der Liga von Intel oder TSMC entscheidet, eine neue Fertigungsstätte in Betrieb zu nehmen, dann läuft die erstmal. Und einen medienwirksamen Eröffnungstermin mit Minister und CEO gibt es garantiert.