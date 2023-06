Chipproduktion Elmos hat neuen Käufer für Wafer-Fertigung

Die Wafer, die in Dortmund gefertigt werden, sind aber nicht High-Tech. Aus ihnen entstehen vor allem Leistungshalbleiter für die Autoindustrie, auf die Elmos spezialisiert ist. Man habe mit Littelfuse eine bis 2029 laufende Abnahmevereinbarung für einen Teil der in Dortmund produzierten Wafer unterzeichnet, erklärte Elmos. Littelfuse kommt aus Chicago und produziert mit 18.000 Mitarbeitern Sicherungen und viele andere Elektronik-Bauteile. Auch in Deutschland ist das Unternehmen bereits vertreten.