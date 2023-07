Cisco-Deutschlandchef „Die IT-Budgets haben sich vom Wachstum der Wirtschaft entkoppelt“

Wir führen unser Gespräch gerade über WebEx, also Ciscos Webkonferenz-Technologie. Offen gesagt: Ich musste dafür eine neue Software installieren, weil ich fast nur noch Ihre Wettbewerber Zoom und Microsoft Teams nutze. Wie konnte WebEx, ein Pionier der Branche, so zurückfallen?

Das ist ein falscher Eindruck. Gerade im Geschäftskundenbereich hat WebEx weiterhin eine sehr starke Position. Das liegt an der Spitzentechnologie, die beispielsweise in der Lage ist, jedes Nebengeräusch herauszufiltern. Unsere Technologie bietet auch besonders sichere Kommunikation. Immer dort, wo kritische Daten geschützt werden müssen, hat Webex einen sehr hohen Marktanteil.