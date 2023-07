Cisco-Deutschlandchef: „Die IT-Budgets haben sich vom Wachstum der Wirtschaft entkoppelt“

Viele große Hardwareanbieter – wie ihr Konkurrent Hewlett Packard Enterprise – meinen, dass Unternehmen eigentlich kein Interesse daran haben, Hardware selbst zu betreiben, und dass sich das Geschäft deshalb in Richtung Dienstleistungen verlagert. Sieht das Cisco ähnlich?

Definitiv. In Deutschland ist es so, dass die Unternehmen noch relativ viele gut ausgebildete eigene IT-Fachkräfte haben, die in der Lage sind, den Betrieb aufrechtzuerhalten. In anderen Ländern, beispielsweise Großbritannien, ist das anders. Dort hat die Welle, mehr auf sogenannte Managed Services zu gehen, viel früher eingesetzt. Aber IT ist mittlerweile kritisch für das Kerngeschäft unserer Kunden. Das bedeutet, dass die IT-Ressourcen beispielsweise bei der Digitalisierung der Produktion und der Endprodukte verstärkt eingesetzt werden müssen. Man muss die Unternehmen also an anderen Stellen entlasten, indem man etwa Komplexität beim Betreiben der Netze rausnimmt. Deswegen sehen wir auch bei deutschen Kunden einen Trend zu Managed Services.