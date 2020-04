Co-Chefin Jennifer Morgan geht Schleudersitz SAP

Es war nur ein kurzes Gastspiel an der Spitze. So plötzlich ihr Aufstieg an die Spitze, so überraschend ihr Abgang: Jennifer Morgan hat sich gerade mal ein paar Monate als Co-CEO von SAP gehalten. Am 30. April endet ihr erst Mitte Oktober begonnenes Engagement.



Die ehemalige Unternehmensberaterin war 2004 zu SAP gestoßen, hatte dort schnell Karriere gemacht und im vergangenen Jahr dann Geschichte geschrieben: Die 48-jährige Amerikanerin war die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns und gleichzeitig die erste weibliche Vorstandschefin des Softwareunternehmens. Ihr bisheriger Sparringspartner Christian Klein, noch nicht mal 40 Jahre alt, führt nun den einzigen verbliebenen Konzern mit deutschem Hauptsitz unter den 50 wertvollsten Unternehmen der Welt.