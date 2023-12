Compugroup Das E-Rezept ist nur der Anfang

Wie das E-Rezept funktioniert, demonstrierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor Wochen in einer Berliner Apotheke: Einfach die Gesundheitskarte auslesen lassen oder die App öffnen. Am 1. Januar soll es nun tatsächlich so weit sein: Statt des rosafarbenen Papierrezepts wird künftig das elektronische Rezept (E-Rezept) zum Standard. Patientinnen und Patienten erhalten es in der Arztpraxis und lösen es in der Apotheke ein. Die aufwendige Zettelwirtschaft fällt künftig weg, die Abläufe sollen so einfacher werden.