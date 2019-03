 Computerhersteller: Dell ist auf einem guten wirtschaftlichen Kurs

BangaloreDer Computerhersteller Dell hat im abgelaufenen Quartal von der guten Nachfrage nach seinen Servern und Netzwerkgeräten profitiert. Der bereinigte Umsatz sei im vierten Geschäftsquartal per Ende des ersten Februars um fast neun Prozent auf 24 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte der nach dem Firmengründer benannte US-Konzern in der Nacht zu Freitag in seinem ersten Quartalsbericht seit der Rückkehr an die Wall Street Ende Dezember mit.