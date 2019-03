Computerzubehör: Logitech traut sich größere Zukäufe zu

ZürichDer schweizerisch-amerikanische Computerzubehör-Hersteller Logitech erwägt größere Zukäufe, um in boomenden Bereichen wie etwa Spielkonsolen schneller zu wachsen. „Es ist denkbar, dass wir größere Deals machen“, sagte Logitech-Chef Bracken Darrell am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Logitech wäre bereit ein bis zwei Milliarden Dollar auf den Tisch zu legen. „Wir sind jetzt in einer Position, wo wir das Gefühl haben, es bewältigen zu können, wenn das Richtige erhältlich ist und auch größer“, erklärte der Manager.