 Cyberkriminalität: China hat offenbar Hacker für Angriffe auf IBM und HPE beauftragt

Über sie soll auf die Kundennetzwerke zugegriffen werden, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Anklage gegen zwei mutmaßliche Hacker. Dort werde dann Wirtschaftsspionage betrieben. Die Namen der mutmaßlich betroffenen MSP wurden in der Anklageschrift nicht genannt. China hat wiederholt eine Verwicklung in Hackerangriffe zurückgewiesen.