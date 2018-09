Cyberkriminalität Mehr Fälle und höhere Schäden durch Computerbetrug

Die Gefahr durch Cyberkriminalität nimmt in Deutschland zu. Rund 86.000 Fälle seien im vergangenen Jahr von der Polizei erfasst worden, sagte BKA-Vizepräsident Peter Henzler am Donnerstag in Wiesbaden. Das sind vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die durch den Computerbetrug entstandenen Schäden erhöhten sich von 50,9 Millionen auf 71,4 Millionen Euro.