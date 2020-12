Cyberpunk & Co. In der Gaming-Industrie hängt Polen Deutschland ab

Ein „deutsches CD Projekt“ gibt es de facto nicht mal im Ansatz. Ein Problem: „Es gibt hier praktisch keine Privatinvestments in der Spielebranche“, sagt Odile Limpach, Professorin für Game Economics und Entrepreneurship am Cologne Game Lab der TH Köln und viele Jahre Führungskraft beim französischen Videospielkonzern Ubisoft. Die Risikobereitschaft sei in Deutschland extrem niedrig, Videospiele wären mit ihren langen Entwicklungszeiten, bei denen viel schief gehen kann, aber enorm risikobehaftet. Dafür stelle die Branche hohe Gewinne in Aussicht, betont sie. „Es fehlen in Deutschland so Erfolgsgeschichten wie CD Projekt in Polen oder Ubisoft in Frankreich, um den Investoren die Angst zu nehmen.“