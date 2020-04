Wer diese App herunterlädt, muss auch Bluetooth aktivieren, sonst funktioniert diese Form der Spurensammlung nicht. Die in jedem Smartphone installierte Funktechnik schafft zwar nur wenige Meter. Aber diese kurze Distanz reicht aus, um andere Bluetooth-Smartphones in der Umgebung zu identifizieren. Ein internationales Team mit 130 Mitgliedern aus sieben europäischen Ländern will in etwa zwei Wochen eine marktreife Lösung vorstellen. Momentan testen 50 Bundeswehr-Soldaten in der Berliner Julius-Leber-Kaserne die Praxis-Tauglichkeit. Wichtig ist, dass sich Bluetooth-Smartphones schnell untereinander verbinden. Vor allem zufällige Kontakte – etwa beim Einkaufen – dauern manchmal nur wenige Sekunden. Auch die sollte die App auffangen.